По информации журналиста Карпова московский клуб рассматривает Ивана Сергеева в качестве временной замены Тюкавину, но сумма потенциального перехода вызывает сомнения у руководства. Самарский клуб оценивает трансфер 30-летнего форварда в €4,5 млн. Дополнительно предполагается, что агент игрока Игорь Андреев может запросить комиссию в размере около €2 млн.
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: "Динамо" проявляет интерес к Сергееву
«Динамо» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву, однако сделка может не состояться из-за финансовых условий.
Фото: ФК "Крылья Советов"