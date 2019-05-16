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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес больше не сыграет в текущем сезоне.

31-летний немец получил травму во время ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:0).

"Хеведес выбыл до конца сезона", - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы "Локо".
Теги: Хеведес Локомотив
Вчера, 23:54
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#1  Яamon   (Сегодня, 00:33)
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Болеет за:
«Локомотив»
куево, решающие матчи
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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