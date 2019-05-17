"Арсенал": не потерпим оскорблений по национальному признаку

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:11
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Роберт Левандовски: если "Бавария" выиграет чемпионство, то оно будет самым тяжелым за последние годы
Вчера, 23:54
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (1)
Бенедикт Хеведес выбыл до конца сезона из-за травмы (1)
Вчера, 23:38
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына
Вчера, 22:34
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (2)
Стало известно имя лучшего игрока "Аякса" в сезоне (2)
Вчера, 22:16
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Сергей Семак: "Зенит" много чего упустил за последние годы. Перед ЛЧ надо усиливаться и укрепляться (5)
Вчера, 22:01
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Вчера, 21:45
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Милан Шкриньяр продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:20
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин" (1)
Вчера, 20:49
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Тер Штеген может не сыграть до конца сезона
Вчера, 20:38
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (2)
Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом" (2)
Вчера, 20:25
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Родри может стать игроком "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 20:07
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аталантой"
Вчера, 19:48
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Вчера, 19:29
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги
Вчера, 19:25
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (16)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (16)
Вчера, 19:19
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (1)
Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС (1)
Вчера, 19:08
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
Вчера, 18:52
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (1)
Адвокат Кирилла Кокорина: апелляцию подадим 20 мая (1)
Вчера, 17:51
Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака" (5)
Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу "Спартака" (5)
Вчера, 17:26
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен (10)
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен (10)
Вчера, 17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
Вчера, 16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
Вчера, 16:28
"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей (1)
"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей (1)
Вчера, 15:52
"Челси" не планирует продлевать аренду Игуаина
"Челси" не планирует продлевать аренду Игуаина
Вчера, 15:38
Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик"
Клаудио Раньери летом может возглавить "Селтик"
"Арсенал": не потерпим оскорблений по национальному признаку
Тульский "Арсенал" прокомментировал инцидент, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России с "Уралом" (2:2).
"Мы прочитали заявление футбольного клуба "Урал" и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист "Урала" Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что "Арсенал" не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков", - цитирует Тульских игроков "Чемпионат".
"Мы прочитали заявление футбольного клуба "Урал" и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист "Урала" Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что "Арсенал" не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков", - цитирует Тульских игроков "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.