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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Арсенал": не потерпим оскорблений по национальному признаку

Тульский "Арсенал" прокомментировал инцидент, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России с "Уралом" (2:2).

"Мы прочитали заявление футбольного клуба "Урал" и можем заявить: мы склонны доверять нашему игроку Резиуану Мирзову и будем защищать его до конца. В ходе трансляции было видно, что футболист "Урала" Владимир Ильин неоднократно проявлял неуважение в отношении нашего футболиста, что подтверждает телевизионная трансляция. Отметим, что "Арсенал" не будет терпеть оскорблений по национальному признаку в адрес наших игроков", - цитирует Тульских игроков "Чемпионат".
Теги: Урал Арсенал
Сегодня, 08:19
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