Олег Кононов - о предупреждениях Фернандо и Адриано: карточки - это футбольная жизнь. Сыграют другие

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1), а также высказался о ситуации с желтыми карточками полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Опять нервная концовка, опять паника. Как с этим бороться?

- Паники никакой нет. Концовка нервная, потому что соперник играл агрессивно. Наша задача была не пропустить гол. А то, что ребята играли самоотверженно, мы это все видели.

- Следите за Ананидзе, Тимофеевым, которые на правах аренды играют за "Крылья"? Насколько они нужны вашей команде? И насколько серьезно изменится "Спартак" летом?

- Давайте мы так поступим. За всеми арендованными мы следим. А что будет чемпионата, то давайте дождемся заключительной игры, и там уже вы увидите.

- Сегодня четвертвые карточки получили Адриано и Фернандо. Уйдут ли они раньше в отпуск и довольны ли вы их отношением к делу?

- Да, доволен. Как и всем остальными. Карточки - это футбольная жизнь. Если они получили, значит не будут играть. Сыграют другие.

- Будет ли дисциплинарное взыскание Фернандо?

- Мы рассмотрим все игровые эпизоды и вынесем решение внутри команды.
Теги: Кононов Спартак Крылья Советов
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