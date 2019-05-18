Олег Кононов - о предупреждениях Фернандо и Адриано: карточки - это футбольная жизнь. Сыграют другие

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1), а также высказался о ситуации с желтыми карточками полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано, передает корреспондентРоман Гуськов.- Паники никакой нет. Концовка нервная, потому что соперник играл агрессивно. Наша задача была не пропустить гол. А то, что ребята играли самоотверженно, мы это все видели.- Давайте мы так поступим. За всеми арендованными мы следим. А что будет чемпионата, то давайте дождемся заключительной игры, и там уже вы увидите.- Да, доволен. Как и всем остальными. Карточки - это футбольная жизнь. Если они получили, значит не будут играть. Сыграют другие.- Мы рассмотрим все игровые эпизоды и вынесем решение внутри команды.