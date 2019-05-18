Александр Бубнов: матч с "Оренбургом" покажет, достоин ли "Спартак" играть в Лиге чемпионов
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака" над "Крыльями Советов" (2:1) в ма9-го тура чемпионата России.
"У красно-белых постепенно стабилизировался состав. Была найдена оптимальная группа атаки, в опорной зоне хорошо смотрятся Гулиев с Зобниным, да и к защите, несмотря на потери, серьёзных вопросов нет. Стабилизация состава и балансировка игры в итоге принесла результат в третьем матче кряду.
"Спартак" контролировал ход встречи в Самаре от первой и до последней минуты, позволив себе небольшую нервозность в самой концовке. После второго гола стало окончательно ясно, что "Крылья Советов" спасти игру не смогут. Хозяева в концовке свалились на навал, но красно-белые заслуженно довели дело до победы.
"Спартак" был отлично настроен на протяжении всего матча, дисциплинированно вел игру, не допускал серьёзных просчетов в обороне. Но рано говорить, что все проблемы позади. В Оренбурге красно-белых ждёт очень непростое испытание. От него будет зависеть, достоин ли "Спартак" выступать в Лиге чемпионов, хотя и для него всё будет зависеть в большей степени от "Краснодара", - цитирует Бубнова Sportbox.
"У красно-белых постепенно стабилизировался состав. Была найдена оптимальная группа атаки, в опорной зоне хорошо смотрятся Гулиев с Зобниным, да и к защите, несмотря на потери, серьёзных вопросов нет. Стабилизация состава и балансировка игры в итоге принесла результат в третьем матче кряду.
"Спартак" контролировал ход встречи в Самаре от первой и до последней минуты, позволив себе небольшую нервозность в самой концовке. После второго гола стало окончательно ясно, что "Крылья Советов" спасти игру не смогут. Хозяева в концовке свалились на навал, но красно-белые заслуженно довели дело до победы.
"Спартак" был отлично настроен на протяжении всего матча, дисциплинированно вел игру, не допускал серьёзных просчетов в обороне. Но рано говорить, что все проблемы позади. В Оренбурге красно-белых ждёт очень непростое испытание. От него будет зависеть, достоин ли "Спартак" выступать в Лиге чемпионов, хотя и для него всё будет зависеть в большей степени от "Краснодара", - цитирует Бубнова Sportbox.