Александр Бубнов: матч с "Оренбургом" покажет, достоин ли "Спартак" играть в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака" над "Крыльями Советов" (2:1) в ма9-го тура чемпионата России.

"У красно-белых постепенно стабилизировался состав. Была найдена оптимальная группа атаки, в опорной зоне хорошо смотрятся Гулиев с Зобниным, да и к защите, несмотря на потери, серьёзных вопросов нет. Стабилизация состава и балансировка игры в итоге принесла результат в третьем матче кряду.

"Спартак" контролировал ход встречи в Самаре от первой и до последней минуты, позволив себе небольшую нервозность в самой концовке. После второго гола стало окончательно ясно, что "Крылья Советов" спасти игру не смогут. Хозяева в концовке свалились на навал, но красно-белые заслуженно довели дело до победы.

"Спартак" был отлично настроен на протяжении всего матча, дисциплинированно вел игру, не допускал серьёзных просчетов в обороне. Но рано говорить, что все проблемы позади. В Оренбурге красно-белых ждёт очень непростое испытание. От него будет зависеть, достоин ли "Спартак" выступать в Лиге чемпионов, хотя и для него всё будет зависеть в большей степени от "Краснодара", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 11:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама