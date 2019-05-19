Сергей Семак: "Ростов" заслужил победу над "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
"В первом тайме была игра без моментов. После перерыва у "Ростова" и кроме пенальти были моменты. "Ростов" заслужил победу. Мы играли не очень хорошо и в атаке, и в обороне. Результатом и игрой не удовлетворены. Но с пониманием относимся к причинам, которые привели к поражению.
Ерохин много пропустил. Сегодня был резон его выпустить. Сейчас ему сложно. Он важный игрок для нас", - цитирует Семака Sport24.
"В первом тайме была игра без моментов. После перерыва у "Ростова" и кроме пенальти были моменты. "Ростов" заслужил победу. Мы играли не очень хорошо и в атаке, и в обороне. Результатом и игрой не удовлетворены. Но с пониманием относимся к причинам, которые привели к поражению.
Ерохин много пропустил. Сегодня был резон его выпустить. Сейчас ему сложно. Он важный игрок для нас", - цитирует Семака Sport24.