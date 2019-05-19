Сергей Семак: "Ростов" заслужил победу над "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.

"В первом тайме была игра без моментов. После перерыва у "Ростова" и кроме пенальти были моменты. "Ростов" заслужил победу. Мы играли не очень хорошо и в атаке, и в обороне. Результатом и игрой не удовлетворены. Но с пониманием относимся к причинам, которые привели к поражению.

Ерохин много пропустил. Сегодня был резон его выпустить. Сейчас ему сложно. Он важный игрок для нас", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Ростов Зенит
Сегодня, 22:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама