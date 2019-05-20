Александр Жидков: в целом игрой довольны, потому что "Анжи" добыл очки в матче с "Рубином"
Александр Жидков (и.о главного тренера) прокомментировал ничейный результат с "Рубином" (0:0) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.
"Игра, конечно, была сложная для нас. Не могли никак зацепиться за мяч, много потерь. Приходилось обороняться почти полтора тайма. С чем это связано? Не знаю, психология, наверное. Молодые ребята должны уже адаптироваться ко всему. В целом игрой довольны, потому что добыли очки", - цитирует Жидкова Sport24.ru.
"Игра, конечно, была сложная для нас. Не могли никак зацепиться за мяч, много потерь. Приходилось обороняться почти полтора тайма. С чем это связано? Не знаю, психология, наверное. Молодые ребята должны уже адаптироваться ко всему. В целом игрой довольны, потому что добыли очки", - цитирует Жидкова Sport24.ru.