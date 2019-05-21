Адвокат: на встрече с женой Новосельцев умудрялся спрашивать, не хочет ли она сохранить брак
Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы супруги защитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала об итогах второго судебного заседания и недавней встрече с футболистом.
26 февраля бывшая баскетболистка Кейру рассказала о предательстве Новосельцева. По ее словам, Иван долгое время не выходил на связь с беременной женой и провел манипуляции с общей недвижимостью, переписав ее на мать. Суду предстоит установить собственников недвижимости, которая была куплена в браке.
"Пока рано подводить итоги заседания. Еще не все запросы по счетам пришли, поэтому у нас остались некоторые вопросы. Следующее заседание состоится 3 июля.
Сторона Ивана Новосельцева упорно делает вид, что не понимает, о каких квартирах и деньгах идет речь. А мы, тем временем, просто взяли калькулятор и посчитали. Оказалось, что за период брака Иван заработал более 500 миллионов рублей и мы утверждаем, что они были потрачены не на нужды семьи.
Глобально речь идет о том, что господин Новосельцев превентивно заботился о том, как деньги и имущество не достались жене. Ничего приятного и красивого с его стороны тут нет.
Пару дней назад у нас была личная встреча. На ней присутствовали я с Катериной и Иван с его представителями. Мы просили какую-то мировую, вызывали на переговоры. Но Новосельцев продолжает делать вид, что вообще не понимает, о чем идет речь. И даже умудряется задавать вопросы на тему, не хочет ли Катерина сохранить брак.
Их сторона инициировала встречу. Мы рассчитывали, что Иван будет предлагать мирные решения по урегулированию данного вопроса, но, к сожалению, их не поступило. Ну а то, что он говорил, выглядело странно", - цитирует Гордон Sport24.
26 февраля бывшая баскетболистка Кейру рассказала о предательстве Новосельцева. По ее словам, Иван долгое время не выходил на связь с беременной женой и провел манипуляции с общей недвижимостью, переписав ее на мать. Суду предстоит установить собственников недвижимости, которая была куплена в браке.
"Пока рано подводить итоги заседания. Еще не все запросы по счетам пришли, поэтому у нас остались некоторые вопросы. Следующее заседание состоится 3 июля.
Сторона Ивана Новосельцева упорно делает вид, что не понимает, о каких квартирах и деньгах идет речь. А мы, тем временем, просто взяли калькулятор и посчитали. Оказалось, что за период брака Иван заработал более 500 миллионов рублей и мы утверждаем, что они были потрачены не на нужды семьи.
Глобально речь идет о том, что господин Новосельцев превентивно заботился о том, как деньги и имущество не достались жене. Ничего приятного и красивого с его стороны тут нет.
Пару дней назад у нас была личная встреча. На ней присутствовали я с Катериной и Иван с его представителями. Мы просили какую-то мировую, вызывали на переговоры. Но Новосельцев продолжает делать вид, что вообще не понимает, о чем идет речь. И даже умудряется задавать вопросы на тему, не хочет ли Катерина сохранить брак.
Их сторона инициировала встречу. Мы рассчитывали, что Иван будет предлагать мирные решения по урегулированию данного вопроса, но, к сожалению, их не поступило. Ну а то, что он говорил, выглядело странно", - цитирует Гордон Sport24.