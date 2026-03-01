В "Аль-Насре" прокомментировали замену Роналду

Фото: Getty Images

- Он почувствовал мышечную боль. После нашего второго гола я решил не рисковать и заменил его, - цитирует тренера A Bola.

Португалец покинул поле на 81-й минуте, заметно прихрамывая. Специалист объяснил замену нападающего мерами предосторожности после появления мышечного дискомфорта.Команда Роналду с 61 баллом в копилке возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.