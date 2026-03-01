Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

В "Аль-Насре" прокомментировали замену Роналду

Наставник "Аль-Насра" Жорже Жезуш прокомментировал состояние Криштиану Роналду после матча против "Аль-Фейхи".
Фото: Getty Images
Португалец покинул поле на 81-й минуте, заметно прихрамывая. Специалист объяснил замену нападающего мерами предосторожности после появления мышечного дискомфорта.

- Он почувствовал мышечную боль. После нашего второго гола я решил не рисковать и заменил его, - цитирует тренера A Bola.

Команда Роналду с 61 баллом в копилке возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.

