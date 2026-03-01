Матчи Скрыть

Челестини указал на ошибки команды в игре с "Ахматом"

Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от "Ахмата" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Рулевой армейцев признал, что ошибки позволили сопернику проводить опасные контратаки.

- Мы создавали моменты с самого начала игры, но счёт открыл соперник. Мы допускали немало ошибок, это позволило "Ахмату" проводить контратаки и разыгрывать стандарты. Наших действий было недостаточно для победы, - цитирует тренера пресс-служба ЦСКА.

Специалист добавил, что команде было непросто адаптироваться к тяжёлому газону, из-за чего возникали потери мяча и проигранные единоборства, однако подчеркнул, что к подобным условиям необходимо быть готовыми.

ЦСКА с 36 очками занимает четвёртую позицию в чемпионате.

