Московское и загребское "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Ахмата" Мохаммади
Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади, который предстоящим летом сменит клуб, может перейти в московское или загребское "Динамо". Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы футболиста.
"Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское "Динамо" (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений", - цитирует заявление агентства ТАСС.
"Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское "Динамо" (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений", - цитирует заявление агентства ТАСС.