Московское и загребское "Динамо" проявляют интерес к защитнику "Ахмата" Мохаммади

Защитник "Ахмата" Милад Мохаммади, который предстоящим летом сменит клуб, может перейти в московское или загребское "Динамо". Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы футболиста.

"Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы "Спартак" и "Динамо". Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское "Динамо" (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений", - цитирует заявление агентства ТАСС.
Теги: Динамо Ахмат Мохаммади
Сегодня, 04:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама