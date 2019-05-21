Джефферсон Фарфан назвал Семина легендой "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался в адрес тренера железнодорожников Юрия Семина. Он отметил, что Семин – легенда клуба.– Когда я только приехал, Гус начал использовать меня на флангах – то справа, то слева. Но потом, когда понял, что у меня есть, как он говорил, умение вскрывать чужую штрафную, то потихоньку переместил в центр. И я начал играть в центре атаки. Здесь, в "Локомотиве", были примерно такие же вещи – я тоже начинал играть на флангах. А уже затем Семин, как и Хиддинк в Голландии, передвинул меня в центр, где мне нравится и атаковать на острие, и поддерживать партнеров, делая им передачи из глубины. То есть Гус и Семин оказались схожи в том, что одинаково точно оценили мои возможности. А это пошло на пользу и мне, и команде.– Конечно, согласен со словами Соломона. Я знаю, что Семин – легенда "Локомотива", труженик, который добился с командой больших результатов, принес ей много титулов. Но для меня особенно важно, что, даже будучи иностранцем, всегда замечаю необычайную любовь болельщиков к нашему тренеру. Слышу и вижу, как они поют его имя. Знаю, что даже когда он уезжал за рубеж, болельщики не переставали его любить. Это все – результат его работы, ежедневных усилий, неустанного характера и амбиций.– Так оно и есть, потому что я всегда играю там, где мне дается шанс. И максимально выкладываюсь. А тренер знает, что всегда может рассчитывать на мою поддержку. Где бы я ни играл, всегда буду выкладываться по максимуму. Афишу эту видел – мне ее прислали. И она очень понравилась, долго смеялся. А потом послал очень многим своим подписчикам. В команде меня даже шутя подкалывали: "Опять ты как всегда со своим папой".– Надеюсь, что так, но лучше у него самого спросите.