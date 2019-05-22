Полузащитник ЦСКА Макаров женился

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров женился.

Избранницу 23-летнего футболиста зовут Елена. Александр и его невеста выросли в городе Ершове Саратовской области. Накануне пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.

Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, а также обладателем Кубка России в составе "Тосно".
Теги: Макаров ЦСКА
Сегодня, 13:42
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