Полузащитник ЦСКА Макаров женился
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров женился.
Избранницу 23-летнего футболиста зовут Елена. Александр и его невеста выросли в городе Ершове Саратовской области. Накануне пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.
Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, а также обладателем Кубка России в составе "Тосно".
Избранницу 23-летнего футболиста зовут Елена. Александр и его невеста выросли в городе Ершове Саратовской области. Накануне пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.
Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, а также обладателем Кубка России в составе "Тосно".