"Локомотив" - "Урал": стартовые составы
Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России "Локомотив" - "Урал".
"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.