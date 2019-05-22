Никола Влашич может перейти в "Галатасарай"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", летом может перейти в "Галатасарай".

Как сообщает Takvim, турецкий клуб готов арендовать хорватского футболиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у "ирисок", однако сомневается, что им удастся договориться о цене.
Теги: Влашич Галатасарай ЦСКА Эвертон
Сегодня, 20:24
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