Артем Фидлер: "Уралу" есть к чему стремиться (видео)

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер прокомментировал поражение от "Локомотива" в финале Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.



- Во втором тайме чуть везения не хватило. Конечно, Бикфалфи, который пропускал матч - наше связующее звено, его не хватало.

- Насколько тяжело было - твой второй финал и опять "Локомотив"? Как это переживаешь?

- Никак не переживаю. Бывают поражения, бывают победы. Нам есть к чему стремиться. Не нужно опускать руки, все хорошо. Это футбол.

- На тренировке наигрывали, что Емельянов будет в центре обороны?

- Не то что наигрывали, мы это уже знали. В предыдущей игре хорошо сыграл.
Теги: Фидлер Урал Локомотив Rвидео
Сегодня, 21:35
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