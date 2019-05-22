Артем Фидлер: "Уралу" есть к чему стремиться (видео)
Полузащитник "Урала" Артем Фидлер прокомментировал поражение от "Локомотива" в финале Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Во втором тайме чуть везения не хватило. Конечно, Бикфалфи, который пропускал матч - наше связующее звено, его не хватало.
- Насколько тяжело было - твой второй финал и опять "Локомотив"? Как это переживаешь?
- Никак не переживаю. Бывают поражения, бывают победы. Нам есть к чему стремиться. Не нужно опускать руки, все хорошо. Это футбол.
- На тренировке наигрывали, что Емельянов будет в центре обороны?
- Не то что наигрывали, мы это уже знали. В предыдущей игре хорошо сыграл.
- Во втором тайме чуть везения не хватило. Конечно, Бикфалфи, который пропускал матч - наше связующее звено, его не хватало.
- Насколько тяжело было - твой второй финал и опять "Локомотив"? Как это переживаешь?
- Никак не переживаю. Бывают поражения, бывают победы. Нам есть к чему стремиться. Не нужно опускать руки, все хорошо. Это футбол.
- На тренировке наигрывали, что Емельянов будет в центре обороны?
- Не то что наигрывали, мы это уже знали. В предыдущей игре хорошо сыграл.