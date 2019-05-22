Президент "Урала": очень плохие впечатления от финала, потому что проиграли

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал итоги финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:1), передает корреспондентРоман Гуськов.- Очень плохие впечатления от финала. Мы проиграли. Хотели выиграть. Конечно, плохие. Мы старались, бились. Соперник в первом тайме нас переиграл. Во втором тайме мы играли лучше, но не забили. Это футбол. Поздравляю "Локо" с победой. Благодарен нашей команде, проявили характер. Не хватало некоторых игроков: Бикфалви, Димитрова. У соперника скамейка длиннее. Игра была хорошая. Все хотели выиграть. Бог любит троицу. Будем старатья еще раз выйти в финал и победить.- Конечно. Благодарим болельщиков. Столько болельщиков у нас на матчах не собирается, сколько приехало сюда. Спасибо им. Мы играем для них.- Там люди в ВАР сидят. Когда удалили Бикфалви, нам сказали, что все решил ВАР. Я спросил: "А кто ВАР?". Там был Виталий Мешков. Сегодня там были другие люди. Они не посчитали нужным ставить пенальти. Я разговаривал с судьями, и мы с ними сошлись во мнении, чтобы мы знали, как ВАР работает. Если показали Страндбергу красную, то и в другую показывайте. А одним дают, а другие нет. Посмотрите как международные арбитры судят, без разговоров показывают. А у нас судья может подойти, рассказать: "Еще раз, когда сломаешь ногу, тогда я тебе дам карточку". Ну так нельзя! За нарушение дается карточка. Погребняку дали желтую, вопросов нет. Были нарушения у "Локо", дали карточку - вопросов нет. Но так всегда должно быть.Я не был недоволен в Туле ВАР. Я сказал, что пенальти, который поставили в ворота Тулы, его можно было не ставить. А мы даже не поняли, почему пошли смотреть ВАР. Не мы его назначали. Но считаю, что его не было. Я сказал, что там было неправильно. Но футбол тем и хорош, чтобы все ошибались.