Глушаков пошутил о трансферной политике "Спартака"

Хавбек "красно-белых" Денис Глушаков перепостил шутку болельщиков. Набирающий популярность пост содержал текст о том, что Народная команда сделает ставку на свою молодежь, а также картинку с фотографиями омоложенных с помощью приложения 35-летних Артема Реброва и Андрея Ещенко, а еще 32-летних Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова."Цветут молодые", – подписал Глушаков свою публикацию в инстаграме.