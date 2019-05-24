Глушаков пошутил о трансферной политике "Спартака"

Хавбек "красно-белых" Денис Глушаков перепостил шутку болельщиков. Набирающий популярность пост содержал текст о том, что Народная команда сделает ставку на свою молодежь, а также картинку с фотографиями омоложенных с помощью приложения 35-летних Артема Реброва и Андрея Ещенко, а еще 32-летних Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

"Цветут молодые", – подписал Глушаков свою публикацию в инстаграме.

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Цветут молодые ?

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Теги: Глушаков Спартак Ещенко Ребров
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