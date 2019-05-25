Кто будет выше – «Локо» или «Краснодар»? О важных матчах последнего тура
«Локомотив» и «Краснодар» решают, кто из них получит прямую путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов, а кто пойдёт тернистым путём квалификации, а непримиримые соперники из Москвы стараются оказаться выше друг друга.
Эта игра будет определяющей в борьбе за Лигу чемпионов. Если «Локомотив» победит, «Краснодар», несмотря на равенство очков на текущий момент, не сможет перегнать москвичей никаким образом.
Всё дело в том, что в нашей лиге в качестве дополнительных показателей в первую очередь учитывают результаты очных встреч. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли друг друга по разу, но «железнодорожники» забили на выезде мяч – и благодаря этому теперь имеют преимущество.
Как обидно, наверное, теперь Мусаеву вспоминать тот несправедливый пенальти, из-за которого «быки» влетели «Локо» на выезде.
«Осталось, чтобы товарищ ещё сам забил». Судьи «тащат» «Локомотив»?
Но вдвойне обиднее наверняка от того, что именно «Краснодар» продавил предложение, чтобы первым дополнительным показателем были личные встречи.
С мотивацией «Уфы» всё сложнее. Они уже точно не выберутся из стыков, но ещё могут обменяться с «Крыльями» местами. Только зачем им это надо? «Томь», которая, скорее всего, будет добровольно сливать стыки, осталась на третьей позиции, так что 14-я строчка даже в более выгодном положении.
И всё-таки Евсеев против «Локомотива» - это всегда интересно. Вдруг пойдёт на принцип? Нынешний наставник «Уфы» уже побеждал в Черкизово. Когда загибался «Амкар», Евсеев приехал в Москву с пермской командой и приложил «железнодорожников», которые были в явных фаворитах (все считали, что Пермь вообще будет сливать матч, потому что согласилась за деньги сыграть в Москве, а не дома).
Почему бы не повторить, учитывая, что после финала Кубка «Локомотив» наверняка будет находиться в эмоционально выжатом состоянии?
Казань никаких вопросов не решает, так что мешать сопернику набрать очки будет только из вредности – или, как это называют, спортивной принципиальности. Наверняка мысли игроков «Рубина» вовсю погружены в трансферые вопросы – если Курбан Бердыев летом действительно покинет команду, им надо будет или бежать с тонущего корабля, или готовиться к ФНЛ.
Никаких внятных аргументов против «Краснодара» перед игрой нет. Но Мусаев плохо проводит эту весну. Команда нестабильна, много очков было отдано практически на ровном месте. Южане идут исправно только два тура – до этого была ничья с «Ростовом», а ещё раньше такие фейлы, как «Ахмат» и «Динамо».
Где гарантия того, что на этот раз всё пройдёт гладко? «Краснодару» наверняка будет страшно обидно, если «Локомотив» всё-таки оступится, но воспользоваться этим не выйдет.
На финише сезона игроки «Спартака» и ЦСКА в публичных выступлениях отзывались о том, насколько им важно оказаться в таблице выше заклятых соперников. Но важность последнего тура для обеих команд заключается не только в этом. Теперь известен обладатель Кубка, так что мы можем сказать наверняка – тот, кто окажется пятым, получит прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. А вот неудачнику придётся идти через отборочные раунды.
Это, конечно, не так страшно, как квалификация Лиги чемпионов, но тоже неприятно. Соперник прямо-таки страшный попадётся вряд ли, но вот тратить лишнюю энергию на старте сезона никто не любит.
Тем более, и у тех, и других был печальный опыт. «Спартак» роскошно влетал «Санкт-Галлену» (и не только ему), а ЦСКА как-то подхватил вирус невезения в игре против шведского АИКа.
У «Спартака» всё в руках. Если они победят на выезде «Оренбург», им уже не будет ничего страшно. Но сделать это будет наверняка не так просто: несмотря на то, что на финише чемпионата подопечные Федотова сбавили, они остаётся довольно крепкой командой. Игра против ЦСКА – и пусть тогда повезло с удалением Фернандеса – лишний раз это подтвердила.
«Армейцам» ничего не остаётся, кроме как уповать на судьбу. Если «Спартак» будет безошибочен в Оренбурге, ЦСКА придётся смириться с тем, что на этот раз «красно-белые» их обошли. Ну а что делать, если команда почти что целиком провалила весну?
«Крылья Советов» уже никуда не денутся из зоны стыков, но упереться, скорее всего, попробуют. Последние недели у команды настолько кошмарные результаты (ни одной победы в шести матчах, лишь одна ничья), что самарским парням наверняка захочется реабилитироваться.
Божовичу успех на прощание тоже бы не помешал. Его пригласили этой осенью, ещё до зимнего перерыва, но пока с «Крыльями» он совсем не справляется. Понятное дело, что помешали травмы (вылетели Самедов и Джано, которые считались главным усилением Самары на вторую часть сезона), но в данном случае это не оправдание.
Никакой турнирной мотивации у «Крыльев» нет. Они бы очень хотели упасть ниже, чтобы сыграть с «Томью», а не с «Нижним Новгородом», занявшим четвёртую строчку ФНЛ, но такие твисты не позволяет совершать регламент.
Сам футбол не имеет значения. Тула наверняка уже попала в Лигу Европы, с шестого места команду Черевченко никто не подвинет, а «Динамо» спаслось от стыков и тоже не имеет турнирной мотивации.
Но на этой игре состоится долгожданное открытие стадиона «бело-голубых». Они десять лет вынуждены играть в Химках, так что для клуба это большое событие.
В следующем сезоне на новенькой арене бороться за выживание будет совсем не солидно. Да и открывать стадион поражением - такое себе. Так что мотивация у москвичей точно будет на уровне.
Все матчи тура начнутся в воскресенье в 14:00
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Локомотив» - «Уфа»
Матч Футбол 1
Матч Футбол 1
Эта игра будет определяющей в борьбе за Лигу чемпионов. Если «Локомотив» победит, «Краснодар», несмотря на равенство очков на текущий момент, не сможет перегнать москвичей никаким образом.
Всё дело в том, что в нашей лиге в качестве дополнительных показателей в первую очередь учитывают результаты очных встреч. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли друг друга по разу, но «железнодорожники» забили на выезде мяч – и благодаря этому теперь имеют преимущество.
Как обидно, наверное, теперь Мусаеву вспоминать тот несправедливый пенальти, из-за которого «быки» влетели «Локо» на выезде.
«Осталось, чтобы товарищ ещё сам забил». Судьи «тащат» «Локомотив»?
Но вдвойне обиднее наверняка от того, что именно «Краснодар» продавил предложение, чтобы первым дополнительным показателем были личные встречи.
С мотивацией «Уфы» всё сложнее. Они уже точно не выберутся из стыков, но ещё могут обменяться с «Крыльями» местами. Только зачем им это надо? «Томь», которая, скорее всего, будет добровольно сливать стыки, осталась на третьей позиции, так что 14-я строчка даже в более выгодном положении.
И всё-таки Евсеев против «Локомотива» - это всегда интересно. Вдруг пойдёт на принцип? Нынешний наставник «Уфы» уже побеждал в Черкизово. Когда загибался «Амкар», Евсеев приехал в Москву с пермской командой и приложил «железнодорожников», которые были в явных фаворитах (все считали, что Пермь вообще будет сливать матч, потому что согласилась за деньги сыграть в Москве, а не дома).
Почему бы не повторить, учитывая, что после финала Кубка «Локомотив» наверняка будет находиться в эмоционально выжатом состоянии?
«Краснодар» - «Рубин»
Матч Футбол 2
Матч Футбол 2
Казань никаких вопросов не решает, так что мешать сопернику набрать очки будет только из вредности – или, как это называют, спортивной принципиальности. Наверняка мысли игроков «Рубина» вовсю погружены в трансферые вопросы – если Курбан Бердыев летом действительно покинет команду, им надо будет или бежать с тонущего корабля, или готовиться к ФНЛ.
Никаких внятных аргументов против «Краснодара» перед игрой нет. Но Мусаев плохо проводит эту весну. Команда нестабильна, много очков было отдано практически на ровном месте. Южане идут исправно только два тура – до этого была ничья с «Ростовом», а ещё раньше такие фейлы, как «Ахмат» и «Динамо».
Где гарантия того, что на этот раз всё пройдёт гладко? «Краснодару» наверняка будет страшно обидно, если «Локомотив» всё-таки оступится, но воспользоваться этим не выйдет.
«Оренбург» - «Спартак»
Матч Премьер
Матч Премьер
На финише сезона игроки «Спартака» и ЦСКА в публичных выступлениях отзывались о том, насколько им важно оказаться в таблице выше заклятых соперников. Но важность последнего тура для обеих команд заключается не только в этом. Теперь известен обладатель Кубка, так что мы можем сказать наверняка – тот, кто окажется пятым, получит прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. А вот неудачнику придётся идти через отборочные раунды.
Это, конечно, не так страшно, как квалификация Лиги чемпионов, но тоже неприятно. Соперник прямо-таки страшный попадётся вряд ли, но вот тратить лишнюю энергию на старте сезона никто не любит.
Тем более, и у тех, и других был печальный опыт. «Спартак» роскошно влетал «Санкт-Галлену» (и не только ему), а ЦСКА как-то подхватил вирус невезения в игре против шведского АИКа.
У «Спартака» всё в руках. Если они победят на выезде «Оренбург», им уже не будет ничего страшно. Но сделать это будет наверняка не так просто: несмотря на то, что на финише чемпионата подопечные Федотова сбавили, они остаётся довольно крепкой командой. Игра против ЦСКА – и пусть тогда повезло с удалением Фернандеса – лишний раз это подтвердила.
ЦСКА – «Крылья Советов»
Матч Футбол 3
Матч Футбол 3
«Армейцам» ничего не остаётся, кроме как уповать на судьбу. Если «Спартак» будет безошибочен в Оренбурге, ЦСКА придётся смириться с тем, что на этот раз «красно-белые» их обошли. Ну а что делать, если команда почти что целиком провалила весну?
«Крылья Советов» уже никуда не денутся из зоны стыков, но упереться, скорее всего, попробуют. Последние недели у команды настолько кошмарные результаты (ни одной победы в шести матчах, лишь одна ничья), что самарским парням наверняка захочется реабилитироваться.
Божовичу успех на прощание тоже бы не помешал. Его пригласили этой осенью, ещё до зимнего перерыва, но пока с «Крыльями» он совсем не справляется. Понятное дело, что помешали травмы (вылетели Самедов и Джано, которые считались главным усилением Самары на вторую часть сезона), но в данном случае это не оправдание.
Никакой турнирной мотивации у «Крыльев» нет. Они бы очень хотели упасть ниже, чтобы сыграть с «Томью», а не с «Нижним Новгородом», занявшим четвёртую строчку ФНЛ, но такие твисты не позволяет совершать регламент.
«Динамо» - «Арсенал»
Матч Игра
Матч Игра
Сам футбол не имеет значения. Тула наверняка уже попала в Лигу Европы, с шестого места команду Черевченко никто не подвинет, а «Динамо» спаслось от стыков и тоже не имеет турнирной мотивации.
Но на этой игре состоится долгожданное открытие стадиона «бело-голубых». Они десять лет вынуждены играть в Химках, так что для клуба это большое событие.
?Мы вернулись домой! Бело-голубые провели свою первую тренировку на стадионе "Динамо" спустя 10 лет! ?— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 24, 2019
Горячая порция фотографий прямиком с места событий: https://t.co/a6rjyMt8Zq#твоякоманДа #МыДома #ДинамоДома pic.twitter.com/uZpKnTENcY
В следующем сезоне на новенькой арене бороться за выживание будет совсем не солидно. Да и открывать стадион поражением - такое себе. Так что мотивация у москвичей точно будет на уровне.
Все матчи тура начнутся в воскресенье в 14:00
Григорий Каленов, Rusfootball.info