Кто будет выше – «Локо» или «Краснодар»? О важных матчах последнего тура

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«Динамо» - «Арсенал»

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?Мы вернулись домой! Бело-голубые провели свою первую тренировку на стадионе "Динамо" спустя 10 лет! ?



Горячая порция фотографий прямиком с места событий: https://t.co/a6rjyMt8Zq#твоякоманДа #МыДома #ДинамоДома pic.twitter.com/uZpKnTENcY