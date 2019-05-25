"Динамо" открыло свой стадион под новый гимн клуба (видео)

"Динамо" в эти минуты проводит свой первый матч на новом стадионе. Соперником сине-бело-голубых является "Оренбург" (1:0, первый тайм).Новый гимн "Динамо" перед началом встречи исполнил Николай Арутюнов."Динамо" занимает 12-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с 45 баллами располагается на шестой строчке.