"Динамо" открыло свой стадион под новый гимн клуба (видео)

"Динамо" в эти минуты проводит свой первый матч на новом стадионе. Соперником сине-бело-голубых является "Оренбург" (1:0, первый тайм).

Новый гимн "Динамо" перед началом встречи исполнил Николай Арутюнов.

"Динамо" занимает 12-е место с 32 очками в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с 45 баллами располагается на шестой строчке.

Теги: Динамо Оренбург
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама