Вадим Евсеев не выдержал вопросов журналистов и ушёл с пресс-конференции (видео)

После поражения от "Локомотива" (0:1) главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев был не в духе и просил журналистов на пресс-конференции задавать вопросы только по прошедшей игре, но не нашёл у них понимания и в конце концов не выдержал вопросов про эмоции от возвращения на стадион "Локомотива", дружеский матч с Юрием Сёминым и предстоящего соперника по стыковым матчам. Корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин задавать вопросы Евсееву не осмелился.