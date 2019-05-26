Владимир Левитин: у нас лучших судей в принципе нет, потому что качество судейства крайне низкое

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитров в Премьер-Лиге по итогам сезона.



Серьёзным показателем уровня судейства является востребованность арбитров на международной арене. У нас 2 арбитра, которые судят в еврокубках: Безбородов и Карасёв. Вроде к ним должен присоединиться Левников. Туда пытались протолкнуть Москалёва, но он не сдал физические нормативы, да и в целом качество его работы крайне низкое. У нас лучших судей в принципе нет, потому что качество судейства крайне низкое, значительно ниже чем в топ-чемпионатах Европы. Если отечественных арбитров отправить работать в английскую Премьер-Лигу, они завалят 8 из 10 матчей тура. А если привести к нам английских арбитров - в 7 матчах тура РПЛ они получат оценку "хорошо" или "отлично".У нас каждый арбитр допускает грубые ошибки. Будь то неверно назначенный пенальти, неверно удалённый игрок или неверно засчитанный гол из положения вне игры. Эти три основные ошибки я фиксирую буквально в каждом туре. По моим подсчётам, в 30 минувших турах арбитры допустили порядка 90 ошибочных решений, в среднем это 3,1 ошибки в каждом туре. Это огромное число, и из-за этого страдает много команд. Качество судейства у нас ну в лучшем случае посредственное. Наших арбитров нельзя с полной уверенностью отправлять работать на важнейших международных матчах, наши судьи в полтора раза чаще свистят, чем европейцы, которые дают играть. А у нас не по делу останавливают матчи, от чего падает темп игры, а от этого уменьшается зрительский интерес.Всё перечисленное - следствие, во-первых, просто низкого уровня судейства у нас. Во-вторых, предвзятости арбитров, которые иногда отдают предпочтения хозяевам поля и именитым клубам. В-третьих, недостаточная подготовка отечественных арбитров, а это вина департамента судейства и инспектирования. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо провести давно не проводившиеся судебные реформы. Чтобы при выборе арбитров превалировал спортивный принцип, а не принцип знакомств и панибратства. У нас, к сожалению, не все талантливые судьи попадают на высший уровень, потому что туда есть определённая лестница, составленная из дружеских отношений, а не качества работы. Если новый президент РФС Александр Дюков учтёт всё это и будет проведена соответствующая работа - отечественный судейский корпус станет гораздо сильнее.Моё мнение об этой системе после увиденного не изменилось: квалифицированному составу судейской бригады ВАР не нужен! ВАР - это аналог шпаргалки для судей, а шпаргалками пользоваться нельзя. Арбитр должен видеть происходящее на поле и принимать решение самостоятельно. Нужно работать над повышением квалификации судей, а не внедрять ВАР. Помогла ли эта система Карасёву, когда он в полуфинале Кубка "Арсенал" - "Урал" (2:2) трижды просматривал один эпизод, и в итоге всё равно неверно удалил Бикфалви, который должен был получить только жёлтую, но был удалён и пропустил финал?! Ко всему прочему, ВАР ещё и дорогостоящая вещь. Это не спасение от ошибок, нужно работать над уровнем арбитров.