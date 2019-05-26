Владимир Левитин: у нас лучших судей в принципе нет, потому что качество судейства крайне низкое
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитров в Премьер-Лиге по итогам сезона.
Серьёзным показателем уровня судейства является востребованность арбитров на международной арене. У нас 2 арбитра, которые судят в еврокубках: Безбородов и Карасёв. Вроде к ним должен присоединиться Левников. Туда пытались протолкнуть Москалёва, но он не сдал физические нормативы, да и в целом качество его работы крайне низкое. У нас лучших судей в принципе нет, потому что качество судейства крайне низкое, значительно ниже чем в топ-чемпионатах Европы. Если отечественных арбитров отправить работать в английскую Премьер-Лигу, они завалят 8 из 10 матчей тура. А если привести к нам английских арбитров - в 7 матчах тура РПЛ они получат оценку "хорошо" или "отлично".
У нас каждый арбитр допускает грубые ошибки. Будь то неверно назначенный пенальти, неверно удалённый игрок или неверно засчитанный гол из положения вне игры. Эти три основные ошибки я фиксирую буквально в каждом туре. По моим подсчётам, в 30 минувших турах арбитры допустили порядка 90 ошибочных решений, в среднем это 3,1 ошибки в каждом туре. Это огромное число, и из-за этого страдает много команд. Качество судейства у нас ну в лучшем случае посредственное. Наших арбитров нельзя с полной уверенностью отправлять работать на важнейших международных матчах, наши судьи в полтора раза чаще свистят, чем европейцы, которые дают играть. А у нас не по делу останавливают матчи, от чего падает темп игры, а от этого уменьшается зрительский интерес.
Всё перечисленное - следствие, во-первых, просто низкого уровня судейства у нас. Во-вторых, предвзятости арбитров, которые иногда отдают предпочтения хозяевам поля и именитым клубам. В-третьих, недостаточная подготовка отечественных арбитров, а это вина департамента судейства и инспектирования. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо провести давно не проводившиеся судебные реформы. Чтобы при выборе арбитров превалировал спортивный принцип, а не принцип знакомств и панибратства. У нас, к сожалению, не все талантливые судьи попадают на высший уровень, потому что туда есть определённая лестница, составленная из дружеских отношений, а не качества работы. Если новый президент РФС Александр Дюков учтёт всё это и будет проведена соответствующая работа - отечественный судейский корпус станет гораздо сильнее.
- О системе ВАР в матчах Кубка России:
Моё мнение об этой системе после увиденного не изменилось: квалифицированному составу судейской бригады ВАР не нужен! ВАР - это аналог шпаргалки для судей, а шпаргалками пользоваться нельзя. Арбитр должен видеть происходящее на поле и принимать решение самостоятельно. Нужно работать над повышением квалификации судей, а не внедрять ВАР. Помогла ли эта система Карасёву, когда он в полуфинале Кубка "Арсенал" - "Урал" (2:2) трижды просматривал один эпизод, и в итоге всё равно неверно удалил Бикфалви, который должен был получить только жёлтую, но был удалён и пропустил финал?! Ко всему прочему, ВАР ещё и дорогостоящая вещь. Это не спасение от ошибок, нужно работать над уровнем арбитров.