Борис Игнатьев: "Локомотив" показал превосходный результат в этом сезоне

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выступлении "Локомотива" в прошлом сезоне.

"Считаю, что "Локомотив" показал превосходный результат в этом сезоне. После чемпионства в прошлом году "железнодорожники" взяли не только серебро РПЛ, но и Кубок страны. В команде отлично выстроена работа всех структур, и это позволяет сохранять коллективу стабильность. Такое присуще только поистине большим клубам. Надо отдать должное руководству, тренерам и игрокам "Локо" за нынешний сезон", - цитирует Игнатьева "Известия".
Сегодня, 09:15
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