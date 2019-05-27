Представитель УЕФА выступила на конференции РФС на русском языке

Глава департамента международных отношений УЕФА Ева Паскье приняла участие в конференции РФС."В последний раз я была в России на чемпионате мира. Это один из самых лучших чемпионатов, где я была. Не только организация получилась хорошей, но и выступление вашей команды. Желаю вам показывать такие же результаты в дальнейшем. И успешной вам конференции!", - сказала Паскье на русском языке.