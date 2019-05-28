"Амкар" исключили из РФС

На Конференции РФС исключили из членов организации 4 клуба как не соответствующие требованиям, предъявляемым к членам организации.Речь идет о клубах, утративших статус профессиональных: ЖФК "Россиянка", "Амкар" (Пермь), "Днепр" (Смоленск) и "Смена" (Комсомольск-на-Амуре).В 2018 году состоялось совместное заседание правления и учредителей клуба, на котором было принято решение о ликвидации общественной организации "Футбольный клуб „Амкар" как юридического лица. 6 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего президента "Амкара" Геннадия Шилова о признании клуба банкротом.