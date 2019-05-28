"Амкар" исключили из РФС

На Конференции РФС исключили из членов организации 4 клуба как не соответствующие требованиям, предъявляемым к членам организации.

Речь идет о клубах, утративших статус профессиональных: ЖФК "Россиянка", "Амкар" (Пермь), "Днепр" (Смоленск) и "Смена" (Комсомольск-на-Амуре).

В 2018 году состоялось совместное заседание правления и учредителей клуба, на котором было принято решение о ликвидации общественной организации "Футбольный клуб „Амкар" как юридического лица. 6 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление бывшего президента "Амкара" Геннадия Шилова о признании клуба банкротом.

"СЭ"
Теги: Амкар
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама