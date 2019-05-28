РФС признал положительной финансово-хозяйственную деятельность в 2018 году

Финансово-хозяйственную деятельность Российского футбольного союза можно признать положительной, говорится в отчете о деятельности организации за 2018 год.Доходы РФС составили 4,535 млрд рублей, передает корреспондент Sport24 Павел Гуревич. 45% (2,025 млрд) из них — целевые поступления и призовые выплаты по итогам турниров.Расходы составили 4,578 млрд. Наибольшая их часть пришлась на сборные команды — 53% (2,427 млрд рублей).Дефицит бюджета составил 43 млн.