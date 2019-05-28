Расходы на сборные России в 2018 году вдвое превысили запланированные.Об этом говорится в отчете о деятельности Российского футбольного союза (РФС), который представлен на конференции РФС во вторник.Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей. По факту же на команды было израсходовано 2 миллиарда 427,8 миллиона рублей.