Расходы на сборные России в 2018 году вдвое превысили запланированные

Расходы на сборные России в 2018 году вдвое превысили запланированные.

Об этом говорится в отчете о деятельности Российского футбольного союза (РФС), который представлен на конференции РФС во вторник.

Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей. По факту же на команды было израсходовано 2 миллиарда 427,8 миллиона рублей.

"СЭ"
Теги: Сборная России
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