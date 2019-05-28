Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с "Краснодаром"
"Краснодар" подписал новые контракты с четырьмя футболистами команды – защитниками Александром Мартыновичем, Кристианом Рамиресом, полузащитником Юрием Газинским и нападающим Ари.
"Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды, и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене", - говорится на официальном сайте "быков".
"Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды, и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене", - говорится на официальном сайте "быков".