В "Анжи" хотят рассчитаться с футболистами, а не объявлять о банкротстве

Махачкалинский "Анжи" не собирается объявлять себя банкротом, поскольку клуб хочет рассчитаться с футболистами, заявил генеральный директор команды из Дагестана Абсалутдин Агарагимов."Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе (участие в ПФЛ) и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении "Анжи", а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба. В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя, таким образом, от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами", - сказал Агарагимов.