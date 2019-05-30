Юрий Сёмин: лучше быть как Денисов, чем бесхарактерным

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о решении бывшего полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова завершить профессиональную карьеру.

"В целом для меня завершение карьеры Денисова является неожиданной новостью. Я думаю, он мог бы ещё продолжать свою карьеру. Это его выбор, который нужно уважать. Он взрослый человек и всегда самостоятельно принимал решения, в том числе о переходе в "Локомотив".

Денисов многое сделал для "Локомотива", он стал чемпионом и много помогал в этом сезоне клубу. Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным", - цитирует Сёмина Sport24.ru.
Теги: Семин Локомотив Денисов
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