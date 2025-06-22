«Жаль, что Тикнизян ушел в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого ещё недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил. Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» - команда высокого уровня», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Сегодня, 22 июня, сербская «Црвена Звезда» объявила о трансфере Наира Тикнизяна.
В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 33 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив два гола. Также на счету футболиста две результативные передачи.
Мостовой: жаль, что Тикнизян ушёл в "Црвену Звезду"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива».
Фото: ФК "Црвена Звезда"