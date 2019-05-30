Алексей Никитин: если в Томске сыграем в свою полную силу, у соперника не будет шансов

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал победу над "Томью" (2:0).

- Какие впечатления от игры? Результат устраивает?

- Нужно уважать соперника. Конечно мы хотели большего. Но они тоже играли. Результат неплохой. Даже не думаем расслабляться.

- Довольны качеством игры? Забивали только со стандартов.

- Нужно улучшать. Всегда есть, к чему стремиться. Очень мало выжали из атак.

- Два дня на восстановление и перелет в Томск. Будете готовы?

- Они в таких же условиях. Теперь им надо забивать. Но настроение у нас получше. Поэтому будет легче восстанавливаться.

- Обсуждали, что нужно забить определенное количество голов или просто играть на победу?

- Каждый понимал, что чем больше забьем, тем лучше. Установки забить два гола и остановиться и не играть не было.

- В этом сезоне вы неудачно играете на выезде.

- Каждая игра - новая история. Как в казино. Не думаем о том, что не побеждаем на выезде. Готовимся к сопернику. Если сыграем в полную силу, у "Томи" не будет шансов.

- Как относитесь к информации о том, что "Томи" не особо выгодно играть в РПЛ. Не показалось, что они не сильно старались?

- У нас другая информация. Губернатор три дня назад им сказал, чтобы выходили играть, и что деньги есть. Поэтому, думаю, ребята хотят играть на победу. Если бы мы были на их месте и нам сказали не выходить, мы бы вышли и сделали все возможное.

- Как дела у вас с контрактом?

- У меня еще год контракта.

Rusfootball.info
Теги: Никитин Уфа Томь
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