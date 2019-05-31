Василий Кикнадзе: уход Фернандеша? Надо спрашивать с тех, кто такое пишет
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш покинет команду.
– Надо спрашивать с тех, кто такое пишет, – сказал Кикнадзе. – Уже не раз говорил, как только появятся новости – сразу объявим, не будем держать в себе.
– И все же – когда наступит ясность с Фернандешем?
– Когда начало чемпионата?
– В июле.
– Правильно. А когда начало сборов?
– В июне.
– Верно. Вот две даты, к которым мы должны сформировать команду. Вообще, все что касается трансферов – закрытая тема. При том количестве фантазии, которые ваши коллеги позволяют себе.... То, что называется "высасывать из пальца".
"Спорт-Экспресс"
– Надо спрашивать с тех, кто такое пишет, – сказал Кикнадзе. – Уже не раз говорил, как только появятся новости – сразу объявим, не будем держать в себе.
– И все же – когда наступит ясность с Фернандешем?
– Когда начало чемпионата?
– В июле.
– Правильно. А когда начало сборов?
– В июне.
– Верно. Вот две даты, к которым мы должны сформировать команду. Вообще, все что касается трансферов – закрытая тема. При том количестве фантазии, которые ваши коллеги позволяют себе.... То, что называется "высасывать из пальца".
"Спорт-Экспресс"