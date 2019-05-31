Василий Кикнадзе: уход Фернандеша? Надо спрашивать с тех, кто такое пишет

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш покинет команду.– Надо спрашивать с тех, кто такое пишет, – сказал Кикнадзе. – Уже не раз говорил, как только появятся новости – сразу объявим, не будем держать в себе.– Когда начало чемпионата?– Правильно. А когда начало сборов?– Верно. Вот две даты, к которым мы должны сформировать команду. Вообще, все что касается трансферов – закрытая тема. При том количестве фантазии, которые ваши коллеги позволяют себе.... То, что называется "высасывать из пальца".