Кикнадзе о Гацкане в "Локомотиве": без комментариев

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отказался комментировать последние трансферные слухи вокруг команды.

– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?

– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.

– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?

– Без комментариев.

– "Локомотив" заинтересован в подписании полузащитника "Ростова" Александра Гацкана?

– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кикнадзе Гацкан Локомотив
Вчера, 23:04
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