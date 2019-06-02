Кикнадзе о Гацкане в "Локомотиве": без комментариев
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отказался комментировать последние трансферные слухи вокруг команды.
– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?
– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.
– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?
– Без комментариев.
– "Локомотив" заинтересован в подписании полузащитника "Ростова" Александра Гацкана?
– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.
"Спорт-Экспресс"
– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?
– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.
– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?
– Без комментариев.
– "Локомотив" заинтересован в подписании полузащитника "Ростова" Александра Гацкана?
– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.
"Спорт-Экспресс"