Кикнадзе о Гацкане в "Локомотиве": без комментариев

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отказался комментировать последние трансферные слухи вокруг команды.– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.– Без комментариев.– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.