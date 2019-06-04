Роман Асхабадзе: любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе считает, что любому, кто придет на место Марио Фернандеса в ЦСКА, будет непросто.

– Если Марио Ферандес все-таки уйдет, нужно ли ЦСКА будет покупать у "Витесса" своего воспитанника Вячеслава Караваева?

– Не знаю, будет ли это Караваев или кто-то другой. Если Марио уйдет, естественно, ЦСКА поищет ему замену. Возможно, уже существует план "Б". Но любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко. Его же будут постоянно сравнивать с предшественником – болельщики, журналисты, специалисты. Довольно серьезное давление, постоянные параллели с лучшим правым защитником чемпионата России...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Асхабадзе Фернандес ЦСКА
Сегодня, 10:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама