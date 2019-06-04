Роман Асхабадзе: любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе считает, что любому, кто придет на место Марио Фернандеса в ЦСКА, будет непросто.
– Если Марио Ферандес все-таки уйдет, нужно ли ЦСКА будет покупать у "Витесса" своего воспитанника Вячеслава Караваева?
– Не знаю, будет ли это Караваев или кто-то другой. Если Марио уйдет, естественно, ЦСКА поищет ему замену. Возможно, уже существует план "Б". Но любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко. Его же будут постоянно сравнивать с предшественником – болельщики, журналисты, специалисты. Довольно серьезное давление, постоянные параллели с лучшим правым защитником чемпионата России...
"Спорт-Экспресс"
– Если Марио Ферандес все-таки уйдет, нужно ли ЦСКА будет покупать у "Витесса" своего воспитанника Вячеслава Караваева?
– Не знаю, будет ли это Караваев или кто-то другой. Если Марио уйдет, естественно, ЦСКА поищет ему замену. Возможно, уже существует план "Б". Но любому защитнику, который придет на место Фернандеса, придется нелегко. Его же будут постоянно сравнивать с предшественником – болельщики, журналисты, специалисты. Довольно серьезное давление, постоянные параллели с лучшим правым защитником чемпионата России...
"Спорт-Экспресс"