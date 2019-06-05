Доктор Лю: если бы не Глушаков, не Комбаров, не Ещенко - какое чемпионство было бы у "Спартака"?
Китайский врач Лю Хуншен, входивший в медштаб "Спартака" в чемпионском сезоне, высказал свое мнение насчет конфликта вокруг Дениса Глушакова.
Глушаков по ходу сезона был отправлен в дубль "Спартака" за конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. После увольнения Карреры Глушакова вернули в основной состав, а болельщики на матчах стали оскорблять капитана красно-белых и требовать его продажи в другой клуб.
"Если бы не Глушаков, не Комбаров, не Ещенко — какое чемпионство было бы у "Спартака"? Эти ребята давно хотели завоевать титул. А по поводу тренера, который попал на это место: есть тренер, нет тренера — ребята все равно хорошо играли. Когда на сборах были проблемы, ребята говорили: мы не за тренера играем, а за себя, за "Спартак", за то, чтобы привести его к чемпионству.
Поэтому Глушаков, конечно, профессионал. Было чемпионство, Денис — звезда, герой. Это никуда не денется, потому что это история. А то, что сейчас происходит… Его ругают, потому что болельщики не знают всех дел. Не знают причин. А если не знают — не надо ругать. Но, конечно, это дело болельщиков. Я могу сказать им огромное спасибо. Не было бы таких болельщиков — не было бы "Спартака".
Большой клуб, большие фанаты — это замечательно! Но то, что фанаты говорят: "Глушаков — не капитан", вывешивают флаги с перечеркнутой восьмеркой — это неправильно. Зачем? Вы за "Спартак" болеете или за какого-то человека? Если вы за команду, то не мешайте все в одну кучу. У человека семья, дети — и не надо в это лезть. Глушаков — хороший парень. Его можно понять: если на меня кричат, ругаются, то как я буду показывать хороший футбол?", - цитирует Лю Sport24.ru.
Глушаков по ходу сезона был отправлен в дубль "Спартака" за конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. После увольнения Карреры Глушакова вернули в основной состав, а болельщики на матчах стали оскорблять капитана красно-белых и требовать его продажи в другой клуб.
"Если бы не Глушаков, не Комбаров, не Ещенко — какое чемпионство было бы у "Спартака"? Эти ребята давно хотели завоевать титул. А по поводу тренера, который попал на это место: есть тренер, нет тренера — ребята все равно хорошо играли. Когда на сборах были проблемы, ребята говорили: мы не за тренера играем, а за себя, за "Спартак", за то, чтобы привести его к чемпионству.
Поэтому Глушаков, конечно, профессионал. Было чемпионство, Денис — звезда, герой. Это никуда не денется, потому что это история. А то, что сейчас происходит… Его ругают, потому что болельщики не знают всех дел. Не знают причин. А если не знают — не надо ругать. Но, конечно, это дело болельщиков. Я могу сказать им огромное спасибо. Не было бы таких болельщиков — не было бы "Спартака".
Большой клуб, большие фанаты — это замечательно! Но то, что фанаты говорят: "Глушаков — не капитан", вывешивают флаги с перечеркнутой восьмеркой — это неправильно. Зачем? Вы за "Спартак" болеете или за какого-то человека? Если вы за команду, то не мешайте все в одну кучу. У человека семья, дети — и не надо в это лезть. Глушаков — хороший парень. Его можно понять: если на меня кричат, ругаются, то как я буду показывать хороший футбол?", - цитирует Лю Sport24.ru.