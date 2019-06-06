Григорий Иванов: в РПЛ нужно больше команд. Не боюсь, что качество чемпионата упадёт
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное увеличение количества команд в РПЛ.
"Если ничего не делать, футбол в стране придёт в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадёт. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире", - цитирует Иванова RT.
"Если ничего не делать, футбол в стране придёт в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадёт. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире", - цитирует Иванова RT.