Григорий Иванов: в РПЛ нужно больше команд. Не боюсь, что качество чемпионата упадёт

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное увеличение количества команд в РПЛ.

"Если ничего не делать, футбол в стране придёт в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадёт. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире", - цитирует Иванова RT.
Теги: Иванов
Сегодня, 17:31
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