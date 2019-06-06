Когда «Спартак» адекватнее всех. Клубы РПЛ зачем-то проголосовали за расширение лиги

Изначально мертворожденная и бредовая идея, разбивающаяся вдребезги о пару лежащих на поверхности аргументов, похоже, всё же будет претворена в жизнь. Rusfootball.info шокирован тем, что формат, в котором играть некому и некогда, успешно продавливается.

А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для доп.игр есть в календаре?:)