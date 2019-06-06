Когда «Спартак» адекватнее всех. Клубы РПЛ зачем-то проголосовали за расширение лиги
Изначально мертворожденная и бредовая идея, разбивающаяся вдребезги о пару лежащих на поверхности аргументов, похоже, всё же будет претворена в жизнь. Rusfootball.info шокирован тем, что формат, в котором играть некому и некогда, успешно продавливается.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
У нас идею расширения РПЛ подают под таким же соусом. Конечно, как тут устоять перед соблазном обогатиться на двух лишних домашних матчах с «Мордовией» и «Нижним Новгородом» в минус 10!..
Честно говоря, идея выглядит настолько странной в наших реалиях, что жалко изводить виртуальную бумагу на приведение аргументов «против». Первый коллега Григорий Калёнов не так давно уже расписывал: нам просто некогда играть. Товарищам с позицией «ну четыре тура всегда можно куда-то впихнуть» я настоятельно рекомендую прочитать статью коллеги прежде, чем лезть в комментарии с этим пустословным лозунгом.
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
НЕТ у нас окон для игр посреди недели – это говорю вам я как человек, несколько лет работающий на российском футболе и не помнящий ни одного свободного от еврокубков/кубка/сборных/тура РПЛ мид-уика. Посреди сезона, когда игроки не разъезжаются по сборным, клубы всегда чем-то заняты. Единственный вариант – играть среди недели во время поздних стадий еврокубков. Но что делать, если кто-то из наших наконец доберётся до 1/4 финала Лиги Европы или до полуфинала, а впереди Евро или ЧМ? Так что придётся просто увеличить объём мучений, заканчивая в середине декабря и возобновляя в середине февраля.
Кстати, любопытно, что в статье про календарь коллега оспаривает высказывание главы единственного клуба, который проголосовал против расширения. Федун против по другой причине – несостоятельности клубов.
Хотя именно ради них якобы всё и затевается. Наверняка решение продавливается сверху, чтобы стадионы ЧМ не простаивали без толку. С шикарными аренами в ФНЛ по-прежнему «Нижний Новгород», «Мордовия», «Ротор», «Балтика». Стадионы-то хорошие, но разве на каком-то из них есть крыша для игры зимой?
Роман Широков со времён «заслуженного поражения хрюшек» ничего не пишет в твиттер, но по такому случаю не выдержал и прервал молчание, поставив такие простые и очевидные вопросы.
А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для доп.игр есть в календаре?:)— Roman Shirokov (@shirokovr15) June 6, 2019
Но, несмотря на банальность вопросов, ответов на них нет и не будет. У людей, которые реально погружены в тематику и разбирались в вопросе. Наверху, очевидно, никто ни в чём не разбирался, потому календарь не проблема, будем играть среди недели (ещё раз – среди недели пустых окон для всех просто нет), а клубы как-нибудь подтянутся.
А в итоге вместо плавного ухода от госфинансирования мы получим новый пул команд, которые либо будут сосать бюджетные деньги, дабы стадион не простаивал, либо будут мучить всех своим существованием, не платить игрокам и умирать на глазах у всех, как «Анжи». «Томь» вот уже проходила что-то подобное и решила больше не повторять - её примеру последуют многие.
Да, наша страна большая. Да, 16 команд в её масштабах маловато. Но, когда мы говорим о стране, давайте не забывать, что страна у нас не только большая, но и холодная, и обильно финансирующая профессиональный спорт, который жить без государства не умеет и уметь не хочет. И два этих логичных аргумента явно перевешивают предыдущий популистский.
Обычно здравые люди, говорящие обо всём этом, непременно привлекают вооружённых фекалиями провинциалов, которые в комментариях нещадно обстреливают сноба-москвича, плюющего на команды за пределами Москвы, Петербурга и Краснодара. Наверняка они придут и под эту публикацию, которую не удосужатся прочитать. Но это будет смешно, поскольку я-то как раз и есть провинциал, живущий в городе с командой-лифтом, которая не единожды была на грани исчезновения и долгое время влачит жалкое существование.
Да, допустим, «Крыльям» расширение на руку, но это чисто шкурный интерес, чтобы борьба за выживание была легче. Зачем это остальным крепко стоящим на ногах клубам – понять невозможно. Пусть сами попробуют понять, а потом поделятся с менее успешными коллегами, как объяснить своим футболистам, которые не получают зарплату, и болельщикам, покупающим билеты, почему надо играть в середине декабря.
Почему? Так сказали сверху. Какую пользу даёт лимит, если в сборной стабильно 3-4 натурализованных игрока? Сверху сказали, что нужен, значит нужен. С таким уровнем дискуссии о важных системных вопросах мы прикатимся только в холод и голод. Зима близко.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Алексей Фёдоров, "СЭ"