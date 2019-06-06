Михаил Гершкович: расширение лиги – это шаг вперёд для нашего футбола
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о потенциальном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.
"Расширение лиги – это шаг вперёд для нашего футбола. У нас большая страна, в которой, к сожалению, мало команд. Мы должны стремиться воспитывать хороших футболистов с ранних лет, по этой причине РФС сейчас взял курс на развитие детского футбола. Сейчас наша основная задача – найти большое число игроков, которых хватило бы на 18 команд. Если говорить о деньгах, то финансово стабильных клубов должно появляться ещё больше, а источники финансирования должны быть из частных капиталов. Наш футбол должен отказаться от бюджетных средств, во всех основных ведущих лигах большая часть доходов идёт от телевизионных прав. Нужно делать шаги к тому, чтобы наш футбол принимал современный вид и стремился к тем высотам, которые уже есть у ведущих европейских стран, таких как Франция, Германия, Италия, особенно Англия. В этих странах много средств идёт на профессиональный футбол. У нас же в России каменный век. € 40-50 млн в год получает вся Лига за телевизионные права. В английской лиге € 100 млн получает команда, которая вылетает. Видите разницу? У нас есть масса вещей, над которыми нужно работать, а расширение лиги до 18 команд пойдёт лишь на пользу нашему футболу", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
"Расширение лиги – это шаг вперёд для нашего футбола. У нас большая страна, в которой, к сожалению, мало команд. Мы должны стремиться воспитывать хороших футболистов с ранних лет, по этой причине РФС сейчас взял курс на развитие детского футбола. Сейчас наша основная задача – найти большое число игроков, которых хватило бы на 18 команд. Если говорить о деньгах, то финансово стабильных клубов должно появляться ещё больше, а источники финансирования должны быть из частных капиталов. Наш футбол должен отказаться от бюджетных средств, во всех основных ведущих лигах большая часть доходов идёт от телевизионных прав. Нужно делать шаги к тому, чтобы наш футбол принимал современный вид и стремился к тем высотам, которые уже есть у ведущих европейских стран, таких как Франция, Германия, Италия, особенно Англия. В этих странах много средств идёт на профессиональный футбол. У нас же в России каменный век. € 40-50 млн в год получает вся Лига за телевизионные права. В английской лиге € 100 млн получает команда, которая вылетает. Видите разницу? У нас есть масса вещей, над которыми нужно работать, а расширение лиги до 18 команд пойдёт лишь на пользу нашему футболу", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".