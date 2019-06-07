РПЛ нахваливает календарь. Но проблем остаётся ещё очень много
Особенно недовольными должны оказаться болельщики «Зенита». Впрочем, куда им до фанатов «Тамбова» и «Оренбурга», клубы которых будут играть в чужих городах. О том, что нас ждёт в грядущем чемпионате
Снова бездомные
Представьте, чтобы в Англии команда играла на чужой арене. Не можете? Естественно, не можете. Британцы крепко держатся за своего болельщика. Такой кошмарной ситуации не допустит ни один не только английский, но и вообще порядочный европейский клуб. Потому что вопрос престижа и уважения к собственным фанатам.
В уважении, собственно, и кроются доходы. Но разве российскому футболу это нужно?
У нас каждый год повторяется одна и та же басня. Этим летом начинали в Тюмени игроки красноярского «Енисея», порадовавшие «Зенитом» и ЦСКА чужую публику. Теперь в Саранске (или в Волгограде? Удивительное дело, но за месяц до старта сезона руководство не знает, где точно будет играть клуб) станет выступать «Тамбов».
Но куда обиднее за главное открытие прошедшего сезона «Оренбург». Команда Федотова, похоже, будет играть в Самаре, где уже болеют за «Крылья Советов». Стадион «Газовик» не получил лицензию, потому что не вмещает на данный момент 10 тыс. зрителей. А у лиги есть на этот счёт жёсткое правило. И зачем?
Так, например, выглядит стадион «Эйбара», играющего в Ла Лиге. Вмещает он чуть больше 7 тыс. человек. «Оренбург» и свою крошечную арену не заполняет, так зачем заставлять клуб расширять арену?
Неизвестно зачем. Зато известно, что новенькая арена «Рубина» вновь будет простаивать, а Казань до конца 2019 будет выступать на старом Центральном. Всему виной Национальный чемпионат WorldSkills. Он ценится в Казани больше футбола.
Сдвиги есть
Это были вопросы, конечно, не совсем к календарю, но к лиге, его составляющей. Теперь можно перейти непосредственно к расписанию матчей.
На этот раз составлением занимался не Виктор Пышкин, который рассказывал, что на момент составления календаря в Красноярске было тепло, так что почему бы не поставить игру там на 10 декабря. В этом году этим занимались молодые ученые Высшей школы экономики, которые разработали специальные алгоритмы, учитывающие «все». Именно так сказал на презентации календаря на телеканале «Матч ТВ» (да, такое тоже впервые) президент лиги Сергей Прядкин.
В чём главный сдвиг? В том, что наконец-то перестали стесняться ставить несколько подряд домашних матчей для одной команды в холодное время года. Раньше руководство лиги от этой идеи отмахивалось, аргументируя, что будут недовольны клубы. Но на декабрь и март у «Зенита» (если что, на стадионе в Петербурге есть крыша) три подряд домашние игры – против «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».
С одной стороны, новость хорошая – если составлять так каждый раз, можно будет заканчивать год и начинать его в относительном комфорте. С другой – почему «Зениту» в соперников дали три подряд московские команды? Причём «Локомотив» и «Спартак» наши гранды.
Но – хорошо. «Зенит» лига жалеть на стала. Но почему бы не пожалеть тот же «Краснодар», где и крыша никакая не нужна? «Краснодар» примет «Арсенал» в конце тёплого сентября, зато в холодную Тулу поедет 24 ноября. Да и в марте теплолюбивые «быки» будут вынуждены начинать в Москве.
В общем, намечающаяся тенденция «играть в холодное время года там, где теплее» радует. Но исполнение не получилось идеальным и близко.
Ряд шероховатостей
Прядкин говорил, что учли «всё». И концерты, и еврокубки, и пожелания клубов, и праздники. На самом деле, не совсем.
Например, игра «Зенит» - «Краснодар». Она должна состояться 4 августа. Всё вроде замечательно, только 2 августа на арене питерской команды должны отыграть легендарные немцы Rammstein.
Помните, сколько шума было из-за концерта Басты на стадионе «Ростова»? Так вот, это будет мероприятие гораздо мощнее. Подготовят ли арену за сутки?
Сдвигать, если что, матч некуда. На неделе «Краснодару» надо будет играть в квалификации Лиге чемпионов.
«Спартак» и ЦСКА будут играть 18 августа. Это принципиальнейшая встреча, но подготовиться к ней с ясной головой у «красно-белых» не получится. За пару дней до дерби Народной команде надо будет играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, а через пару дней – в раунд плей-офф.
И ещё пара неприятных мелочей. Например, в конце сентября «Сочи» принимает «Ахмат», а в это время в Олимпийском парке, где находится стадион «Фишт», будет проходить Гран-при «Формулы-1».
Видимо, придётся меняться кругами. Виктор Пышкин уже рассказал, что у клубов РПЛ будет возможность меняться полями на один матч.
И опять о расширении лиги
Расширению премьер-лиги до 18-ти команд точно быть, об этом уже известно. И снова поднимается вопрос, а как уместить 34 тура, когда мы вновь не можем разобраться с нынешней системой?
Явный пример тому, что проблем возникнет куда больше, игра между «Краснодаром» и «Зенитом». Сдвигать матч в том случае, если начнутся сложности после концерта, и так некуда. А если бы у нас было в запасе ещё четыре лишних игры?
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
Впрочем, можно будет поставить на декабрь-март сразу семь домашних игр «Зениту». Крыши на других аренах сами по себе не вырастут, а денег в нашем футболе сейчас практически нет.
Григорий Каленов
Фото: Федор Успенский, "СЭ"; Советский спорт, managerdiary.co.uk, ftbl.ru, rigaportal.lv
Снова бездомные
Представьте, чтобы в Англии команда играла на чужой арене. Не можете? Естественно, не можете. Британцы крепко держатся за своего болельщика. Такой кошмарной ситуации не допустит ни один не только английский, но и вообще порядочный европейский клуб. Потому что вопрос престижа и уважения к собственным фанатам.
В уважении, собственно, и кроются доходы. Но разве российскому футболу это нужно?
У нас каждый год повторяется одна и та же басня. Этим летом начинали в Тюмени игроки красноярского «Енисея», порадовавшие «Зенитом» и ЦСКА чужую публику. Теперь в Саранске (или в Волгограде? Удивительное дело, но за месяц до старта сезона руководство не знает, где точно будет играть клуб) станет выступать «Тамбов».
Но куда обиднее за главное открытие прошедшего сезона «Оренбург». Команда Федотова, похоже, будет играть в Самаре, где уже болеют за «Крылья Советов». Стадион «Газовик» не получил лицензию, потому что не вмещает на данный момент 10 тыс. зрителей. А у лиги есть на этот счёт жёсткое правило. И зачем?
Так, например, выглядит стадион «Эйбара», играющего в Ла Лиге. Вмещает он чуть больше 7 тыс. человек. «Оренбург» и свою крошечную арену не заполняет, так зачем заставлять клуб расширять арену?
Неизвестно зачем. Зато известно, что новенькая арена «Рубина» вновь будет простаивать, а Казань до конца 2019 будет выступать на старом Центральном. Всему виной Национальный чемпионат WorldSkills. Он ценится в Казани больше футбола.
Сдвиги есть
Это были вопросы, конечно, не совсем к календарю, но к лиге, его составляющей. Теперь можно перейти непосредственно к расписанию матчей.
На этот раз составлением занимался не Виктор Пышкин, который рассказывал, что на момент составления календаря в Красноярске было тепло, так что почему бы не поставить игру там на 10 декабря. В этом году этим занимались молодые ученые Высшей школы экономики, которые разработали специальные алгоритмы, учитывающие «все». Именно так сказал на презентации календаря на телеканале «Матч ТВ» (да, такое тоже впервые) президент лиги Сергей Прядкин.
В чём главный сдвиг? В том, что наконец-то перестали стесняться ставить несколько подряд домашних матчей для одной команды в холодное время года. Раньше руководство лиги от этой идеи отмахивалось, аргументируя, что будут недовольны клубы. Но на декабрь и март у «Зенита» (если что, на стадионе в Петербурге есть крыша) три подряд домашние игры – против «Спартака», «Динамо» и «Локомотива».
С одной стороны, новость хорошая – если составлять так каждый раз, можно будет заканчивать год и начинать его в относительном комфорте. С другой – почему «Зениту» в соперников дали три подряд московские команды? Причём «Локомотив» и «Спартак» наши гранды.
Но – хорошо. «Зенит» лига жалеть на стала. Но почему бы не пожалеть тот же «Краснодар», где и крыша никакая не нужна? «Краснодар» примет «Арсенал» в конце тёплого сентября, зато в холодную Тулу поедет 24 ноября. Да и в марте теплолюбивые «быки» будут вынуждены начинать в Москве.
В общем, намечающаяся тенденция «играть в холодное время года там, где теплее» радует. Но исполнение не получилось идеальным и близко.
Ряд шероховатостей
Прядкин говорил, что учли «всё». И концерты, и еврокубки, и пожелания клубов, и праздники. На самом деле, не совсем.
Например, игра «Зенит» - «Краснодар». Она должна состояться 4 августа. Всё вроде замечательно, только 2 августа на арене питерской команды должны отыграть легендарные немцы Rammstein.
Помните, сколько шума было из-за концерта Басты на стадионе «Ростова»? Так вот, это будет мероприятие гораздо мощнее. Подготовят ли арену за сутки?
Сдвигать, если что, матч некуда. На неделе «Краснодару» надо будет играть в квалификации Лиге чемпионов.
«Спартак» и ЦСКА будут играть 18 августа. Это принципиальнейшая встреча, но подготовиться к ней с ясной головой у «красно-белых» не получится. За пару дней до дерби Народной команде надо будет играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, а через пару дней – в раунд плей-офф.
И ещё пара неприятных мелочей. Например, в конце сентября «Сочи» принимает «Ахмат», а в это время в Олимпийском парке, где находится стадион «Фишт», будет проходить Гран-при «Формулы-1».
Видимо, придётся меняться кругами. Виктор Пышкин уже рассказал, что у клубов РПЛ будет возможность меняться полями на один матч.
И опять о расширении лиги
Расширению премьер-лиги до 18-ти команд точно быть, об этом уже известно. И снова поднимается вопрос, а как уместить 34 тура, когда мы вновь не можем разобраться с нынешней системой?
Явный пример тому, что проблем возникнет куда больше, игра между «Краснодаром» и «Зенитом». Сдвигать матч в том случае, если начнутся сложности после концерта, и так некуда. А если бы у нас было в запасе ещё четыре лишних игры?
Федун считает, что при расширении лиги проблем с календарём не будет. Он жёстко ошибается
Впрочем, можно будет поставить на декабрь-март сразу семь домашних игр «Зениту». Крыши на других аренах сами по себе не вырастут, а денег в нашем футболе сейчас практически нет.
Григорий Каленов
Фото: Федор Успенский, "СЭ"; Советский спорт, managerdiary.co.uk, ftbl.ru, rigaportal.lv