Магомед Адиев: дочь требовала внимания, обижалась, что меня никогда нет дома
Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о том, что его старшая дочь часто жаловалась на недостаток отцовского внимания по ходу сезона-2018/19.
"Всю тоску по родным, сентиментальность я выжигал. Семью оставил на потом, а пока был сам для себя, один на один с работой. Чтобы потом ею гордиться. Приходилось над собой много работать. Поначалу, когда было особенно много работы — даже не тренерской, а организационной, бытовой — я по несколько дней не звонил домой. Часов до 11 вечера был в делах, поднимаюсь к себе — и просто без сил. Только и мог, что лечь в кровать и заснуть, чтобы скорее наступил следующий день.
После одной серии поражений я готовился к следующему матчу. Сделал все, что должен был, и тут понял: целую неделю не выходил за калитку базы. Оделся и пошел прогуляться на час. Стресс я в основном прогулками и снимал. Лучше только разговоры с самим собой. Реже — выбраться кофе попить с кем-то. Не люблю, когда в тяжелой ситуации кто-то стоит над душой, просто находится рядом. Это выводит из себя. Сам о себе позабочусь.
Старшей дочери — она только закончила десятый класс — сильнее всего не хватает моего внимания. Ей важно, чтобы я был рядом. Всю прошлую неделю она обижалась: "Сколько тебя помню, никогда тебя дома нет". По ходу сезона — так: "Опять ты мне не позвонил". — "Дочь, совсем не было времени". — "Конечно, вечно у тебя времени на меня не хватает". Взрослые понимают, а она подросток.
Мы ведь разведены с ее мамой, и она сама решила жить с отцом и подсознательно всегда ко мне тянулась. Пожила с мамой, но ближе к школьному возрасту пришла ко мне: "Хочу быть с тобой". Мне нужно ценить этот ее шаг, а я не даю ей всего, что требуется", - цитирует Адиева Sport24.
"Всю тоску по родным, сентиментальность я выжигал. Семью оставил на потом, а пока был сам для себя, один на один с работой. Чтобы потом ею гордиться. Приходилось над собой много работать. Поначалу, когда было особенно много работы — даже не тренерской, а организационной, бытовой — я по несколько дней не звонил домой. Часов до 11 вечера был в делах, поднимаюсь к себе — и просто без сил. Только и мог, что лечь в кровать и заснуть, чтобы скорее наступил следующий день.
После одной серии поражений я готовился к следующему матчу. Сделал все, что должен был, и тут понял: целую неделю не выходил за калитку базы. Оделся и пошел прогуляться на час. Стресс я в основном прогулками и снимал. Лучше только разговоры с самим собой. Реже — выбраться кофе попить с кем-то. Не люблю, когда в тяжелой ситуации кто-то стоит над душой, просто находится рядом. Это выводит из себя. Сам о себе позабочусь.
Старшей дочери — она только закончила десятый класс — сильнее всего не хватает моего внимания. Ей важно, чтобы я был рядом. Всю прошлую неделю она обижалась: "Сколько тебя помню, никогда тебя дома нет". По ходу сезона — так: "Опять ты мне не позвонил". — "Дочь, совсем не было времени". — "Конечно, вечно у тебя времени на меня не хватает". Взрослые понимают, а она подросток.
Мы ведь разведены с ее мамой, и она сама решила жить с отцом и подсознательно всегда ко мне тянулась. Пожила с мамой, но ближе к школьному возрасту пришла ко мне: "Хочу быть с тобой". Мне нужно ценить этот ее шаг, а я не даю ей всего, что требуется", - цитирует Адиева Sport24.