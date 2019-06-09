Роман Орещук: Плиев - качественный игрок. В "Динамо" довольны, как прошла сделка

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход из "Ахмата" в московский клуб защитника Заурбека Плиева.? Заурбек — качественный игрок. Мы искали футболиста на позицию левого защитника и считаем, что там должен играть человек с русским паспортом. В нашем чемпионате не так много игроков, которые подошли бы нам и которых можно было бы приобрести сейчас, но могу сказать, что мы довольны тем, как прошла сделка. Мы не собираемся переплачивать за футболистов и заключили сделку на приемлемых для всех сторон условиях.? Я вообще не знаю откуда журналисты берут цифры. Порой кажется, что они просто берут их с потолка.? Нет. У нас впереди много работы, мы будем стараться приобрести еще нескольких игроков в ходе летнего трансферного окна.