Роман Орещук: Плиев - качественный игрок. В "Динамо" довольны, как прошла сделка

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход из "Ахмата" в московский клуб защитника Заурбека Плиева.

— Подписание Заурбека Плиева стало достаточно неожиданным. Расскажите об этом трансфере подробнее?

? Заурбек — качественный игрок. Мы искали футболиста на позицию левого защитника и считаем, что там должен играть человек с русским паспортом. В нашем чемпионате не так много игроков, которые подошли бы нам и которых можно было бы приобрести сейчас, но могу сказать, что мы довольны тем, как прошла сделка. Мы не собираемся переплачивать за футболистов и заключили сделку на приемлемых для всех сторон условиях.

? Те цифры, которые озвучены в СМИ в плане зарплаты игрока, верны?

? Я вообще не знаю откуда журналисты берут цифры. Порой кажется, что они просто берут их с потолка.

? "Динамо" подписало уже двух игроков, трансферная кампания завершена больше, чем на 50%?

? Нет. У нас впереди много работы, мы будем стараться приобрести еще нескольких игроков в ходе летнего трансферного окна.

Sport24.ru
Теги: Орещук Плиев Динамо
Сегодня, 22:54
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