"Енисей" предлагал Евдокимову возглавить команду

"Енисей" продолжает поиски нового главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева.

Руководство предлагало эту должность Роберту Евдокимову. Ранее сообщалось, что 49-летний тренер входит в сферу интересов "Рубина", сообщает Sport24.

Роберт Евдокимов ранее работал с командами КАМАЗ, "Алнас", "СОЮЗ-Газпром", "Оренбург", "Тобол" и "Ротор".
Теги: Евдокимов Енисей
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