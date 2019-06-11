"Енисей" предлагал Евдокимову возглавить команду
"Енисей" продолжает поиски нового главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева.
Руководство предлагало эту должность Роберту Евдокимову. Ранее сообщалось, что 49-летний тренер входит в сферу интересов "Рубина", сообщает Sport24.
Роберт Евдокимов ранее работал с командами КАМАЗ, "Алнас", "СОЮЗ-Газпром", "Оренбург", "Тобол" и "Ротор".
Руководство предлагало эту должность Роберту Евдокимову. Ранее сообщалось, что 49-летний тренер входит в сферу интересов "Рубина", сообщает Sport24.
Роберт Евдокимов ранее работал с командами КАМАЗ, "Алнас", "СОЮЗ-Газпром", "Оренбург", "Тобол" и "Ротор".