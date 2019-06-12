Рамиль Шейдаев: останусь ли в "Крыльях"? Пока не знаю

Нападающий сборной Азербайджана и "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев после матча отбора к чемпионату Европы-2020 против Словакии (1:5) заявил, что пока не знает, продолжит ли он свою карьеру в самарском клубе или нет.

Контракт Шейдаева с "Крыльями" истекает 30 июня 2019-го.

– В чем причина поражения?

– Мы плохо сыграли. У нас были несколько хороших атак, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно больше работать и тренироваться. Тогда и будет хорошо.

– Что по поводу вашей клубной карьеры. Останетесь ли в "Крыльях Советов"?

– Пока еще не знаю, как будет.

azerisport.com
Теги: Шейдаев Крылья Советов Сборная Азербайджана
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