Рамиль Шейдаев: останусь ли в "Крыльях"? Пока не знаю

Нападающий сборной Азербайджана и "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев после матча отбора к чемпионату Европы-2020 против Словакии (1:5) заявил, что пока не знает, продолжит ли он свою карьеру в самарском клубе или нет.Контракт Шейдаева с "Крыльями" истекает 30 июня 2019-го.– Мы плохо сыграли. У нас были несколько хороших атак, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно больше работать и тренироваться. Тогда и будет хорошо.– Пока еще не знаю, как будет.