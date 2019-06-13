Станислав Черчесов: сказал Игнашевичу: "Номер телефона не меняй"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.

– Какие мысли были в день открытия чемпионата мира? Как подавляли волнение?

– Если я скажу, что не волнуюсь, кто мне поверит? Но это так. У каждого своя психика. Мы готовились, ждали 18:00 14-го числа.

– Были ли переживания по составу?

– Нет. Мы на Кубке Конфедераций отрабатывали определенную систему, и вдруг выпали два центральных защитника. Весь вопрос был в том, как эту проблему решить – и мы ее решили вызовом Игнашевича, который якобы уже закончил. Варианты всегда есть – просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы рады, что Сергей дал нам добро, был одним из лидеров.

– Я правильно понимаю, что и он не напрашивался, и вы не шли с протянутой рукой? Было взаимное понимание.

– Мы всегда имели его в виду. Другое дело – чтобы с человеком разговаривать, должна быть правильная, созревшая ситуация. Она и созрела. Главное было не упустить ее – вовремя пообщаться, не постесняться, привести правильные аргументы. Так и было. Хотя после чемпионата Европы, когда я принял команду, мы с ним встретились, и он сказал, что все, закончил. Я ответил: хорошо, главное – номер телефона не меняй. На том и расстались. Номер он не сменил, я смог его найти, мы плодотворно пообщались – и результат вы знаете.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Игнашевич Сборная России
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