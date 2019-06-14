Миодраг Божович: жаль, Дзюба раньше не уехал за границу

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказал мнение о прогрессе нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Думаю, он сам принял в голове решение. Он сказал: "Хочу доказать всем". Слава богу, что доказал. Помните его гол в ворота "Порту"? У Артема всегда был талант. Думаю, с ним неправильно обходились.

Он всегда был хорошим игроком. В "Томске" у Валерия Непомнящего, который тоже умеет работать с игроками, Дзюба раскрепостился. Именно в "Томи" он мне в первый раз понравился. Так что к таланту Артема просто нужно было найти подход и раскрыть его.

Жаль, он раньше не уехал за границу. Думаю, мог бы сделать хорошую карьеру в любой стране", - цитирует Божовича Sport24.ru.
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 13:48
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