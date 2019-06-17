Новый генеральный директор "Спартака" Цорн заинтересован в подписании Гильерме

Вратарь "Локомотиве" Маринато Гильерме и его представители пока не достигли соглашения о продлении контракта с клубом, сообщает Metaratings.ru.

Гильерме хочет заключить новый контракт с "Локомотивом" с годовой зарплатой в 2,5 млн евро. Также клуб должен будет выплатить подписной бонус размером 3 млн евро. Футболист собирается подписать соглашение на три года.

При этом новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн заинтересован в подписании бразильца, так как крайне недоволен работой вратарской бригады команды. Александра Максименко могут отдать в аренду, к Александру Селихову есть претензии спортивного и неспортивного характера, а Артем Ребров в силу обстоятельств и возраста не сможет претендовать на первый номер в "Спартаке".
Теги: Гильерме Локомотив Спартак Цорн
Вчера, 21:16
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