«Краснодар» подписал де Вильену. Сообщали, что его хотел забрать «Спартак»

Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.



Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk



Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74