«Краснодар» подписал де Вильену. Сообщали, что его хотел забрать «Спартак»
Пока у «быков» самое мощное усиление в это межсезонье. Голландский полузащитник – уже четвёртое приобретение для команды Мусаева. О том, кого покупает Галицкий под историческую квалификацию Лиги чемпионов.
У «Краснодара» ещё весной возникли существенные (пусть и ожидаемые) пробелы в центре поля. После финальной игры чемпионата провожали Перейру и Каборе. Первый ещё давно предупредил, что покинет Россию по семейным обстоятельствам. С Каборе не стали продлевать контракт.
К этому Галицкий и Мусаев были готовы. Но вот к травме Газинского в товарищеском матче за сборную – точно нет. Юрий, похоже, вылетел до октября и пропустит квалификацию Лиги чемпионов. А для «Краснодара» это будет историческая попытка пробиться в группу.
У «быков» была необходимость в мощном усилении. И оно подъехало. Клуб объявил о переходе игрока «Фейенорда» Тонни Триндаде де Вильены. Сумма трансфера, как сообщали иностранные СМИ, составила 9 миллионов евро.
Де Вильене 24 года. Он уже вызывается в сборную Голландии, правда, в старт пока не попадает. За прошедший сезон полузащитник забил 8 голов, отдал 6 голевых передач и благодаря этому стал одним из важнейших игроков «Фейенорда» - Вильена выходил чаще всех своих партнёров по команде.
Он может сыграть и опорника, но лучше у него получается действовать ближе к атаке, что заметно по его результативности. В этом плане голландец выглядит адекватной заменой Газинскому, который играл очень важную роль в продвижении мяча перед чужой штрафной.
Как сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, на игрока претендовал не только «Краснодар», но и «Спартак» с «Вест Бромвичем». Но Галицкий на этот раз оказался проворнее Федуна. Можно считать это хорошим ответом за Жиго, которого, как писали, «красно-белые» увели из-под носа владельца «Краснодара».
Кого ещё подписал «Краснодар» в это трансферное окно
Во-первых, Руслана Камболова. Казань продолжает распродавать последних более-менее пригодных для премьер-лиги футболистов, и «Краснодар» ситуацией воспользовался. При этом вопрос разрешился всего лишь за 400 тыс евро.
Камболов игрок не самого высокого уровня даже по меркам нашей премьер-лиги (хотя Черчесов как-то вызывал его в сборную). Но есть пара моментов, которые делают подписание Руслана крайне удачным решением. Первый из них – его универсальность. Камболов может сыграть в опорной зоне, может выйти и в центре обороны (это полезно, учитывая, какую нагрузку в прошлом сезоне получал незаменимый Мартынович, сыгравший больше всех партнёров). Второй – русский паспорт.
У «Краснодара» и так были серьёзные проблемы с лимитом после начала арестантской жизни Павла Мамаева. Теперь ещё и вылетел Газинский. Из четверых новичков «быков» нужный паспорт только у Камболова. Конечно, Лига чемпионов это хорошо. Но ведь и в чемпионате надо как-то выживать.
Также Галицкий купил опорного полузащитника Кайо Панталеао (как сообщали, за 3 миллиона евро). Это довольно спорное приобретение, потому что на длинной дистанции футболист ещё себя не показал. По-хорошему, он провёл только один качественный сезон – о чём прямо сказал наставник «быков» Мурад Мусаев.
Но если Кайо сможет адаптироваться, это будет качественный футболист для нашего уровня. Он хорош в единоборствах, не теряется под прессингом и вообще здорово разрушает. Правда, у него есть сложности с началом атак, но тому же Барриосу в «Зените» это не сильно мешает.
А ещё «Краснодар» приобрёл датчанина Намли из той же голландской лиги. Мусаев сказал, что рассматривает его как «десятку», при этом статистика атакующего хавбека впечатляет не меньше, чем де Вильены – за прошлый год Намли за «Зволле» забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
***
Пока что усиление «Краснодара» выглядит чрезвычайно мощно. Осталось только понять, как использовать его внутри чемпионата. И так приходилось придерживать Рамиреса и выпускать вместо него Стоцкого на левый фланг из-за лимита. Теперь ситуация ещё тяжелее.
Ну и остаётся вопрос, насколько успешно получится адаптироваться у двух представителей Эредвизи. Футбол в Голландии специфический и сильно отличается от нашего. Не говоря уже о том, что совсем непонятно, как покажет себя Кайо.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/weltfussball, facebook.com/cdsantaclara
У «Краснодара» ещё весной возникли существенные (пусть и ожидаемые) пробелы в центре поля. После финальной игры чемпионата провожали Перейру и Каборе. Первый ещё давно предупредил, что покинет Россию по семейным обстоятельствам. С Каборе не стали продлевать контракт.
К этому Галицкий и Мусаев были готовы. Но вот к травме Газинского в товарищеском матче за сборную – точно нет. Юрий, похоже, вылетел до октября и пропустит квалификацию Лиги чемпионов. А для «Краснодара» это будет историческая попытка пробиться в группу.
У «быков» была необходимость в мощном усилении. И оно подъехало. Клуб объявил о переходе игрока «Фейенорда» Тонни Триндаде де Вильены. Сумма трансфера, как сообщали иностранные СМИ, составила 9 миллионов евро.
Де Вильене 24 года. Он уже вызывается в сборную Голландии, правда, в старт пока не попадает. За прошедший сезон полузащитник забил 8 голов, отдал 6 голевых передач и благодаря этому стал одним из важнейших игроков «Фейенорда» - Вильена выходил чаще всех своих партнёров по команде.
Он может сыграть и опорника, но лучше у него получается действовать ближе к атаке, что заметно по его результативности. В этом плане голландец выглядит адекватной заменой Газинскому, который играл очень важную роль в продвижении мяча перед чужой штрафной.
Как сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, на игрока претендовал не только «Краснодар», но и «Спартак» с «Вест Бромвичем». Но Галицкий на этот раз оказался проворнее Федуна. Можно считать это хорошим ответом за Жиго, которого, как писали, «красно-белые» увели из-под носа владельца «Краснодара».
Кого ещё подписал «Краснодар» в это трансферное окно
Во-первых, Руслана Камболова. Казань продолжает распродавать последних более-менее пригодных для премьер-лиги футболистов, и «Краснодар» ситуацией воспользовался. При этом вопрос разрешился всего лишь за 400 тыс евро.
Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 10, 2019
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk
Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74
Камболов игрок не самого высокого уровня даже по меркам нашей премьер-лиги (хотя Черчесов как-то вызывал его в сборную). Но есть пара моментов, которые делают подписание Руслана крайне удачным решением. Первый из них – его универсальность. Камболов может сыграть в опорной зоне, может выйти и в центре обороны (это полезно, учитывая, какую нагрузку в прошлом сезоне получал незаменимый Мартынович, сыгравший больше всех партнёров). Второй – русский паспорт.
У «Краснодара» и так были серьёзные проблемы с лимитом после начала арестантской жизни Павла Мамаева. Теперь ещё и вылетел Газинский. Из четверых новичков «быков» нужный паспорт только у Камболова. Конечно, Лига чемпионов это хорошо. Но ведь и в чемпионате надо как-то выживать.
Также Галицкий купил опорного полузащитника Кайо Панталеао (как сообщали, за 3 миллиона евро). Это довольно спорное приобретение, потому что на длинной дистанции футболист ещё себя не показал. По-хорошему, он провёл только один качественный сезон – о чём прямо сказал наставник «быков» Мурад Мусаев.
Но если Кайо сможет адаптироваться, это будет качественный футболист для нашего уровня. Он хорош в единоборствах, не теряется под прессингом и вообще здорово разрушает. Правда, у него есть сложности с началом атак, но тому же Барриосу в «Зените» это не сильно мешает.
А ещё «Краснодар» приобрёл датчанина Намли из той же голландской лиги. Мусаев сказал, что рассматривает его как «десятку», при этом статистика атакующего хавбека впечатляет не меньше, чем де Вильены – за прошлый год Намли за «Зволле» забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
***
Пока что усиление «Краснодара» выглядит чрезвычайно мощно. Осталось только понять, как использовать его внутри чемпионата. И так приходилось придерживать Рамиреса и выпускать вместо него Стоцкого на левый фланг из-за лимита. Теперь ситуация ещё тяжелее.
Ну и остаётся вопрос, насколько успешно получится адаптироваться у двух представителей Эредвизи. Футбол в Голландии специфический и сильно отличается от нашего. Не говоря уже о том, что совсем непонятно, как покажет себя Кайо.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: twitter.com/weltfussball, facebook.com/cdsantaclara