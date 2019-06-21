Дмитрий Аленичев: не верю, что Глушаков и Комбаров могли подсиживать Карреру

Бывший главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал расторжение контрактов между "Спартаком" и Денисом Глушаковым, Сальваторе Боккетти, Дмитрием Комбаровым.

– На днях стало известно, что "Спартак" расторг контракты с Глушаковым, Комбаровым и Боккетти. Правильно ли, на ваш взгляд, это решение?

– Для начала скажу, что не верю в то, что Денис и Дима могли как-то подсиживать Массимо Карреру. Хорошо знаю обоих, никогда не сталкивался с чем-то подобным, с ребятами был абсолютно нормальный контакт. Мы всегда всё обсуждали совершенно откровенно и без камней запазухой. Но, что касается спортивного аспекта, то здесь нужно честно признать: Глушаков и Комбаров достигли критического возраста для выступлений за топ-клуб. С этой точки зрения расставание и с ними, и с Сальватторе, выглядит логично. К тому же уход Глушакова значительно снизит градус ненависти на трибунах. Это тоже пойдёт на благо "Спартаку". При этом всем троим я искренне благодарен за игру в то время, когда я возглавлял красно-белых, и хочу пожелать удачи в дальнейших карьерах.

"СЭ"
Теги: Аленичев Глушаков Комбаров Каррера Спартак
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