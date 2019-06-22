Григорий Иванов: читаю, что "Урал" хочет от "Спартака" за Меркулова 2,5 млн. А может, мы 5 хотим?!
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что "Спартак" начал переговоры с екатеринбургским клубом о переходе защитника Михаила Меркулова.
"Про интерес "Спартака" к Меркулову сам узнал из прессы. К нам никто не обращался, и мы тем более не обсуждали финансовую сторону. Читаю уже, что "Урал" хочет за Меркулова 2,5 миллиона. А может, мы пять хотим?!
Если "Спартак" обратится, будем разговаривать, а пока никаких обращений ни от кого нет", - цитирует Иванова Sport24.
"Про интерес "Спартака" к Меркулову сам узнал из прессы. К нам никто не обращался, и мы тем более не обсуждали финансовую сторону. Читаю уже, что "Урал" хочет за Меркулова 2,5 миллиона. А может, мы пять хотим?!
Если "Спартак" обратится, будем разговаривать, а пока никаких обращений ни от кого нет", - цитирует Иванова Sport24.